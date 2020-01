Manuel Neto Costa, Virgílio Tyova e Abrahão Gourgel exonerados e não renomeados

O Presidente da República, João Lourenço, nomeou, nesta Terça-feira, Sérgio de Sousa Santos ministro da Economia e Planeamento, em substituição de Manuel Neto da Costa. De acordo com uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da República citada ontem pela Angop, Rádio Nacional de Angola e TPA, o Chefe de Estado nomeou também Sérgio Leonardo Vaz governador da província do Cunene, cargo até aqui ocupado por Virgílio da Ressurreição Adriano Tyova.

Ainda ontem, o Titular do Poder Executivo exonerou do cargo de Presidente do Conselho de Administração do Banco de Desenvolvimento Angolano (BDA) Abrahão Pio dos Santos Gourgel, tendo nomeado em sua substituição Henda Essanju Inglês.

Com ANGOP