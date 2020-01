Angola marca presença na 40ª edição na Feira Internacional de Turismo

Nesta 40ª edição que decorre hoje no complexo da Instituição de Feiras de Madrid (Ifema) numa área de 69.697 metros quadrados, Angola ocupa um stand de 42 metros quadrados, onde expõe diversos produtos ligados ao sector do Turismo. Entre várias empresas ligadas ao sector, estão presentes o Instituto de Fomento do Turismo (INFOTUR) como entidade coordenadora da participação de Angola , o Pólo de Desenvolvimento Turístico de Cabo Ledo, Pólo de Desenvolvimento Turístico de Calandula, AIPEX, Fly Hotel, bem como as agências de Viagens Emoções e Sonhos e a Agência de Viagens Noya Travel. Em exclusivo ao OPAÍS, o director adjunto para a área técnica do INFOTUR, Lourenço Gaspar, avançou que a participação de Angola na Feira Internacional do Turismo visa promover a Bolsa Internacional do Turismo( BITUR), e captar potenciais investidores para os Pólos.

Referiu ainda que, além da Feira, Angola vai participar no Fórum denominado Inventur com vista a colher algumas experiências e também facilitar negócios para o sector privado. No Inventur serão abordados diversos temas como a sustentabilidade, a tecnologia e a especialização, a que se somam as acções orientadas para o crescimento profissional, a representatividade e a internacionalização. A Fitur vai contar com um total de 918 expositores, 3,8% a mais que na edição de 2019. Do total de marcas participantes, 11.040 são estrangeiras, distribuídas por 165 países. O número representa 56% das marcas presentes na feira, contra 55% no ano passado.

Mais 10 novos pavilhões

De acordo com o site da FITUR, o espaço de exposição, com o acréscimo de 10 pavilhões, com a oferta de África ocupando o pavilhão 1, e o pavilhão 6 dedicado na sua totalidade à região Ásia-Pacífico. As restantes áreas conservam a sua distribuição habitual, com o Próximo Oriente no pavilhão 2, a América no pavilhão 3 e a Europa no pavilhão 4. Os sectores de Empresa, Tecnologia e Empresa Global ocuparão o pavilhão 8, Empresa e Associações o pavilhão 10, e as várias Entidades e Organismos Oficiais Espanhóis ocuparão os pavilhões 5, 7 e 9. A Feira Internacional de Turismo de Madrid (FITUR) é um dos maiores eventos internacionais realizado todos os anos na cidade espanhola de Madrid. A FITUR é considerada um ponto de encontro global entre os profissionais do turismo. É conhecida como a feira líder em mercados receptivos e emissores na América Latina. Em 2018, atingiu valores recorde, com a participação de empresas e expositores num total de 816 expositores titulares e mais de 10 mil empresas em representação de 165 países.