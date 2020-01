Serviços prestados pelos bancos analisados em conferência

A conferência sobre a “Avaliação dos Serviços da Banca na Óptica dos Utilizadores” surge da necessidade de uma abordagem mais aprofundada sobre a questão da qualidade dos serviços prestados pelos operadores da banca comercial aos seus cientes, visando garantir o reforço da transparência e equidade das relações contratuais, bem como a protecção dos interesses económicos dos consumidores das instituições supervisionadas pelo BNA.

Neste reinício do Ciclo Anual de Conferências do BNA, serão abordados tópicos como as “Práticas e instrumentos de regulação da conduta financeira” e “A qualidade da informação prestada no âmbito da relação bancária”, com apresentações realizadas por representantes do BNA, CMC, ARSEG e prelectores internacionais dos bancos centrais de Moçambique e Zimbabué.

Recorde-se que, em 2019, ao longo de 10 edições, foram abordados temas como “Financiamento ao Sector Privado”, “Comércio Internacional ao abrigo de Cartas de Crédito”, “Sustentabilidade das Reservas Internacionais”, “A implementação do IVA no Sector Bancário”, “Inclusão Financeira”, “Preparação da Avaliação Mútua do Sistema de Prevenção e Combate ao BC/ FT/FP de Angola” e “Governação Corporativa no Sector Bancário”, entre outros igualmente relevantes.