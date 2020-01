Embaixadora britânica em Angola elogia participação do país em cimeira internacional

Angola foi um dos países africanos que participaram, na Segunda- feira passada, 20, na capital britânica, Londres, da Cimeira de Investimento Reino Unido-África com o objectivo de reforçar as parcerias de negócios e de investimento, dentre outros domínios, entre o continente berço e aquele país europeu. Um dia depois deste evento que foi, dentre outros motivos, marcado por um discurso do primeiroministro britânico, Boris Johnson, a delegação angolana participou numa outra actividade no Instituto Real de Relações Internacionais para abordar as reformas económicas em curso no país.

Foi nesta ocasião em que a embaixadora Jessica Hand disse, em exclusivo a este jornal, que considera “extremamente bem sucedida” a participação de Angola na Cimeira de Investimento Reino Unido-África. Acrescentando, que acredita que foi também uma boa oportunidade para “Angola se apresentar à comunidade de investidores, bem como mostrar a nova Angola, as suas reformas e as suas oportunidades”.

A diplomata britânica defende ter sido muito interessante ouvir o Ministro de Estado, Nunes Júnior, e a sua delegação, a falarem sobre as reformas que estão a acontecer em Angola “em primeira mão”, pois, na sua visão, “é muito mais convincente” do que serem eles, os diplomatas ou conselheiros britânicos, a explicarem isto aos investidores.