Guerreiros “espreitam” final do Africano da Tunísia

Selecção Nacional sénior masculina de andebol defronta Sexta-feira, às 16:00, a sua similar da Tunísia, no Complexo Olímpico de Radès, prova que decorre em solo tunisino. Apesar de ter terminado na segunda posição do grupo 1, após derrota, por 26-33, frente ao Egipto, em jogo referente à quarta e última jornada do grupo supracitado.

O combinado angolano às ordens de Nelson Catito vai aproveitar o dia de hoje para corrigir os erros cometidos no embate de ontem para surpreender a equipa adversária. Ainda assim, o treinador é obrigado a estudar os principais jogadores do opositor de modo a montar uma linha defensiva bastante forte. Depois de apontar dez golos ontem, o Rome Hebo tudo fará para mais e ajudar o grupo a conseguir a vitória rumo ao inédito título do Campeonato Africano.

A julgar pelo seu histórico no desporto das “sete linhas” no continente “Berço da Humanidade”, os tunisinos partem como favoritos. Na fase de grupos, o sete nacional bateu a Nigéria, 30-24, a Líbia, 20-19, o Gabão, 31-26, e a República Democrático do Congo (RDC), 30-25.