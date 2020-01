Odebrecht nega ter pagado propina ao ex- Presidente de Angola

A construtora Odebrecht negou, ontem, num Esclarecimento a que OPAÍS teve acesso, ter pagado qualquer propina ao antigo Pesidente da República, José Eduardo dos Santos. Segundo a Odebrecht, o conteúdo da matéria veiculada Segunda-feira, 20 de Janeiro, pelo Jornal da Record, é falso.

A empresa afi rma nunca ter tido qualquer tipo de relação com as empresas de Isabel dos Santos. “Tal como foi anunciado pelo próprio Governo Brasileiro, Angola quitou antecipadamente as linhas de crédito que contratou com o BNDES [Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social], não sendo verdadeira a informação de que há pagamentos pendentes ao banco estatal”, lê-se no documento.

A Odebrecht diz ainda ter solicitado formalmente à produção e direção de jornalismo da TV Record as devidas correções. Por outro lado, reafirmou o seu compromisso com uma actuação ética, íntegra e transparente, realçando que tem colaborado com as autoridades de forma permanente e efi caz, em busca do pleno esclarecimento de factos do passado.