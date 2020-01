1º de Agosto reconhece Estádio Levy Mwanawasa

1º de Agosto realiza hoje um treino de reconhecimento no Estádio Levy Mwanawasa, palco do encontro de amanhã diante do Zesco United da Zâmbia. A partida conta para a abertura da quinta jornada do grupo A da Liga dos Campeões de África, às 17:00 (tempo de Angola). A equipa do Rio Seco reconhece que será difícil vencer o adversário no seu reduto. Aliás, na primeira jornada, o Zesco United arrancou um empate a uma bola em Luanda.

Por isso, o técnico Dragan Jovic vai trabalhar a transição defesa- ataque e remates fora da área. A única preocupação da equipa técnica militar é a ausência do médio Zito Luvumbo que se encontra lesionado.

Por este facto, o treinador bósnio Dragan Jovic fará alterações no onze inicial. Para relançar o sonho do apuramento, os militares têm que vencer o Zesco e o Zamalek do Egipto na última jornada. Mas, terão que torcer por uma derrota do Zamalek com o TP Mazembe, jogo que se disputa hoje, a partir das 20:00. Na tabela classificativa, a equipa das Forças Armadas Angolanas ocupa o terceiro lugar com apenas 2 pontos.

O TP Mazembe da República Democrática do Congo (RDC) comanda com 10 pontos. Por seu lado, o Zamalek figura no segundo lugar com sete pontos. O Zesco United da Zâmbia ocupa o último lugar com dois pontos.