Agenda cultural marca aniversário da “Kianda”

Desse modo, prossegue até ao dia 25 uma feira do livro designada “Cidade de Luanda”, a ter lugar no centro comercial Nosso Centro (GAMEK-Morro Bento), a partir das 10 horas, sendo responsável pela programação, a Editora ACácias e o Movimento Lev’Arte. A exposição “Traços de Luanda”, cujo mote é a apresentação de edifícios patrimoniais históricos da urbe luandina, será inaugurada hoje no Elinga Teatro, a partir das 18 horas, sob a chancela da Traços Designer.

Estará igualmente em exibição hoje, a peça teatral “A casa de todos”, no Palácio de Ferro, pelas 19 horas, cuja produção e realização são da Nzady Produções e Grupo Amor a Arte Ainda hoje está programado um “Festival de Regata” na Ilha de Luanda a partir das 9 horas, com coordenação da Federação dos Desportos Naúticos. O FESKIANDA (Festival de Curta Metragem da Kianda) continua no Museu de História Natural.

A programação contempla ainda a “Batucada do Carnaval”, prevista para o dia 25 no Nosso Centro (GAMEK/Morro Bento), às 15 horas, e a Associação Provincial do Carnaval de Luanda (APROCAL), responsabiliza-se pelo êxito do evento. Constam também da programação alusiva às festas da cidade de Luanda, uma homenagem aos munícipes defuntos no Cemitério da Sant’Ana, uma exposição de artes plásticas no Espaço D’Arte (junto a Escom-Kinaxixi) e um encontro da sociedade civil luandense, no salão Okaytchss/ Morro Bento. Cinema ao ar livre, mega feira de artesanato, feira Kaluanda, missa campal, passeio turístico, debate sobre a revitalização das festas populares e tradicionais em Luanda, encontro provincial das autoridades tradicionais de Luanda, entre outras constam das várias actividades em alusão ao 444º aniversário da cidade de Luanda em 1576.