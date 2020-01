Angola e Tunísia discutem hoje acesso às meias-finais do Africano

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol tenta, hoje, a qualificação para a final da 24ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN), quando medir forças com a Tunísia (país anfitrião), no Pavilhão Omnisport de Radès, às 18:00 (hora de Angola). Na outra partida das meias-finais, a Argélia bate-se com o Egipto, a partir das 15:30.