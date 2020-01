Angola e Tunísia discutem passe para a final

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol e a Tunísia discutem hoje o passe para a final do Campeonato Africano, às 18:00. Na prova, que decorre no Complexo Olímpico de Radès, em solo tunisino, os angolanos terão muitas dificuldades. Defrontam a formação da casa e esta contará, como é evidente, com o apoio incondicional do seu público. Ainda assim, os pupilos de Nelson Catito entram para surpreender os anfitriões no seu reduto. Apostar numa defesa coesa e em transições rápidas para o ataque serão os trunfos de Angola ao longo da partida.

Rome Hebo, melhor marcador do sete angolana na derrota frente ao Egipto com 10 golos terá uma para a dizer no embate frente aos campeões africanos. Por isso, é importante anular as principais unidades do adversário quando rolar a bola em Radès. Aliás, a Tunísia só pensa na vitória para disputar a final e revalidar o troféu em casa diante do seu público. O treinador da Selecção Nacional, Nelson Catito, disse ontem à imprensa que os jogadores tudo farão para garantirem o passe para a final. Nelson Catito revelou que a derrota com o Egipto faz parte do passado, pois o embate de hoje será diferente. “O grupo está preparado para jogar com a Tunísia. Temos os nossos argumentos para ultrapassar os campeões em título, mas será uma tarefa difícil”, reconheceu.

Outra meia-final O Egipto, “carrasco” da Selecção Nacional do grupo 1, e a Argélia lutam pelo passe à final do Campeonato Africano, às 16:00.