Angola falha “assalto” à final do Africano

A Selecção Nacional sénior masculina de andebol perdeu, por 31-23, hoje frente à Tunísia, detentora do título, no Complexo Olímpico de Radès, em jogo a contar para as meias-finais do Africano, prova que decorre em solo tunisino

Com esta derrota, o combinado angolano e a Argélia discutem amanhã o terceiro lugar, ao passo que a Tunísia procura a revalidação diante do Egipto.