Investidores em davos sinalizam retorno da confiança em Angola

Uma delegação do Governo angolano, chefiada pela titular da pasta das Finanças, está em Davos/Suíça no sentido de recuperar a confiança de investidores internacionais. “Nós temos uma estratégia da reconstrução da confiança aos investidores nacionais e internacionais e apresentar as oportunidades que a economia angolana tem como oferta”, disse Vera Daves.

Para além deste aspecto, a governante disse estarem igualmente a partilhar o desenvolvimento da economia angolana neste novo contexto político de reformas económicas e como o modelo de crescimento económico a seguir. A ministra apresentou igualmente a nova agenda económica do Governo angolano, liderado pelo Presidente João Lourenço.

Referiu as medidas em curso no quadro da consolidação fiscal e os desafios que se colocam em matéria de políticas macroeconómicas. “Estamos a começar também uma nova era de transparência e maior disponibilização de informação por parte dos organismos ligados ao sector financeiro”, afirmou a ministra, que destacou também a relevância do poder judicial e dos organismos de inspecção no combate à corrupção em Angola.

Em Davos, a ministra das Finanças participa, igualmente, em sessões plenárias do Fórum Económico Mundial. Na agenda, consta a participação em painéis como “Governança da Moeda Digital”, “ Futuro dos Mercados Financeiros”, “Enfrentando os Desafios Gémeos de África”, entre outros. Vera Daves de Sousa tem previstos encontros com representantes do VTB Capital, Norfund, Fundação Bill e Melinda Gates, Conselheiro Económico da Chanceller alemã, entre outros.