Rainha Elizabeth II aprova projeto de lei sobre Brexit

A rainha Elizabeth II assinou nesta Quinta-feira (23) o projeto de lei do Brexit descrevendo os termos da retirada do Reino Unido da União Europeia em 31 de janeiro. O Parlamento britânico aprovou na última Quarta-feira (22) o projeto de lei sobre a ratificação do acordo de retirada do Reino Unido da União Europeia.

A expectativa é que os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia assinem o acordo do Brexit nesta Sexta-feira. Em 24 de Junho de 2016, a maioria dos britânicos votou em plebiscito pela saída do Reino Unido da União Europeia. Mas, mesmo após a queda de dois primeiro-ministros, David Cameron e Theresa May, as autoridades do país não haviam conseguido chegar a um acordo para concretizar o Brexit.