Carta do leitor: dolly Menga é esforço, yah!

Caro director do jornal OPAÍS, é com muito orgulho que lhe escrevo esta carta. Vivo no distrito urbano do Golfe, município do Kilamba Kiaxi, em Luanda. Sou adepto ferrenho do Petro Atlético de Luanda. Na verdade, estou desapontado com a prestação do médio ofensivo Dolly Menga, contratado no princípio da temporada 2019/2020 para ajudar a equipa a conquistar o título do Girabola Zap.

O certo é que o jogador é sombra de si mesmo, ou seja, sempre que é chamado para ajudar o clube, “fi ca a correr à-toa dentro das quatro linhas tipo um fundista que não sabe onde parar”. Na verdade, não tenho nada contra o jogador, mas ele é muito fraco para estar no ‘grande’, Petro de Luanda. Frente aos sul-africanos do Mamelodi para a Champions de África aconselho o treinador a não utilizá-lo. É uma vergonha. Quero reforço e não esforço…

Adriano Maior/Luanda