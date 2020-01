Presidente da república quer aumento da produção de bens e serviços

Ao falar na cerimónia de empossamento do ministro da Economia e Planeamento, Sérgio Sousa Mendes dos Santos, o Titular do Poder Executivo apelou a uma maior aproximação aos sectores empresarial, bancário e a todos os parceiros. Na sua intervenção, João Lourenço apontou a frente económica como a principal, entre os desafios do Executivo angolano. Disse acreditar na capacidade e na experiência demonstradas pelo novo ministro no exercício de outras funções, bem como se manifestou confiante no seu sucesso.

No acto de posse, Sérgio dos Santos jurou respeitar as leis, cumprir com zelo e dedicação as funções para as quais foi nomeado, combater a corrupção, o nepotismo e absterse de práticas que lesem o interesse público, sob pena de ser responsabilizado civil e criminalmente. Até então secretário de Estado para Economia, Sérgio dos Santos é o terceiro ministro da Economia e Planeamento no Executivo do Presidente João Lourenço, no poder desde 26 de Setembro de 2017. Já passaram pelo Ministério da Economia e Planeamento Pedro Luís da Fonseca e Manuel Neto da Costa.