Carta do leitor: As manifestações ainda assustam

Caro director, Afi nal a democracia é o quê e para quem? Há dias, quando os deputados discutiam no parlamento, naquela sala luxuosa e feia, alguns jovens queriam fazer uma manifestação no lado de fora, mas a Polícia não deixou. Eu ouvi dizer que a Assembleia Nacional é a casa do povo, mas parece que há povos e povos em Angola, que aquilo de um só povo, uma só nação afi nal não existe. Em Angola, continuamos a viver num sistema em que só são boas as manifestações que são a favor do Governo ou do MPLA, todas as outras são crime. Falam em democracia, mas na verdade é a mais pura ditadura que impera.

O que temos é uma boa máquina de propaganda que funciona como um salão de beleza para o MPLA, mas assim não pode ser. Estou mesmo revoltado, não nos podem mentir assim, a fazer boa fi gura lá fora mas aqui nem só uma manifestação a 26 de Janeiro 1942 – II Guerra Mundial. Chega à Europa a primeira força expedicionária norte-americana. As tropas são colocadas na Irlanda do Norte.

26 de Janeiro 1531 – Um sismo destrói parte da cidade de Lisboa, em particular a colina de Santa Catarina.

26 de Janeiro 1945 – II Guerra Mundial. O Exército Vermelho chega a Auschwitz, na Polónia, o campo nazi de extermínio.

pedir mais democracia e autarquias podemos realizar. É muito triste. Para quem ainda anda a ser enganado, tem

uma forma de provar, fi que só atento a qualquer manifestação para ver como vai acabar, mesmo que sejam só dez ou

vinte pessoas. Queremos autarquias em todo o país este ano. Zeferino Costa