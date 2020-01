Governo procede ao registo da comunidade angolana na Zâmbia

Arrancou ontem, em Lusaka, a Campanha de Registo Massivo da Comunidade Angolana na Zâmbia. Estima-se que perto de trinta mil angolanos e seus descendentes residam na pátria de Kaunda, a maior parte dos quais sem qualquer documentação que os identifique como cidadão angolanos. O Hotel Intercontinental, em Lusaka, albergou o acto formal de lançamento da Campanha, que se vai estender até ao mês de Março deste ano.

O cronograma prevê que, a partir de Abril, equipas do Ministério da Justiça e dos Serviços de Emigração e Estrangeiros se desloquem a Lusaka, para proceder à entrega do Bilhete de Identidade e do Passaporte aos cidadãos registados. O Embaixador de Angola na Zâmbia, Azevedo Francisco, disse na ocasião que o registo dos cidadãos angolanos na diáspora é uma prioridade do Governo Angolano e constitui um passo fundamental, visando dar solução aos inúmeros problemas com que vivem os nossos compatriotas; José Pinto Fausto, líder da Comunidade Angolana na Zâmbia, agradeceu o gesto e disse que, finalmente, estão criadas as condições para se restituir a cidadania a milhares de angolanos, os quais verão facilitadas as suas vidas.

A Missão Diplomática de Angola na Zâmbia, através dos seus Serviços Consulares, criou brigadas móveis que se vão deslocar às regiões com maior concentração de angolanos, nomeadamente, as províncias de Lusaka, Livingstone, Ndola e Copperbelt. Trabalho similar decorre, igualmente nos consulados do Mongw e Solwezi, tendo o levantamento inicial permitido já o registo de perto de 15 mil angolanos.