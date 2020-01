KERO lança campanha de “Regresso às Aulas”

O “Regresso às Aulas” é um dos momentos mais esperados pelos kandengues e o Kero preparou muitas surpresas, disponibilizando uma diversificada gama de material escolar com várias colecções. Tudo a preços baixos e com a melhor qualidade. A campanha começa no dia 27 de Janeiro e prolonga-se até 26 de Fevereiro. Durante este período as famílias poderão adquirir produtos escolares a preços especiais, entre eles os essenciais para o regresso às aulas, tais como: mochila (várias cores) a Kz 3.590, estojo a Kz 1.590, pack 2 esferográficas a Kz 299, conjunto de lápis a Kz 690, conjunto de afia com borracha a 399 kz e caderno agrafado Kamba a Kz 490.

Realce ainda para a marca exclusiva do Kero – Kool – que disponibiliza uma gama diversificada de artigos de papelaria incluindo: esferográficas, lápis, mochilas, borrachas, pastas de arquivo e cadernos. Entre as marcas mais desejadas e procuradas pelos kandengues que o Kero disponibiliza, destaque para as linhas de material escolar da “Frozen”, “Minnie e Mickey”, “Avengers” e “Patrulha Pata, entre muitas outras disponíveis em todas as lojas Kero.

De 23 a 26 de Janeiro (inclusive), o Xyami Shopping junta-se ao Kero, e diariamente irá atribuir aos seus clientes um total de 920 prémios no valor de Kz 3.000 em cartão Kero, ao clientes que façam compras cumulativas no valor de valor Kz 10.000. Valor este que poderá ser utilizado a partir de 1 de Fevereiro.

Os prémios serão atribuídos em todos os Xyami Shoppings: Xyami Shopping Nova Vida | Xyami Shopping Kilamba | Xyami Retail Benguela | Xyami Shopping Lubango e Xyami Shopping Huambo. Sobre o Grupo Zahara O Grupo Zahara é uma empresa privada cuja estrutura accionista é 100% angolana. Na sua origem o Grupo teve como principal objectivo a criação e desenvolvimento de uma cadeia de retalho reconhecida, o KERO. Actualmente o Grupo Zahara contempla várias Unidade de Negócio: Zahara Distribuição, Zahara Comércio, Zahara Imobiliária, Zahara Logística, Zahara Serviços, Zahara Indústria, Zahara SGPS e NRSA, que representam marcas como: KERO, Nosso Super, Xyami, Cinemax, Protech, Polida, Kuida, MUV, GesPro e Pangolé.

