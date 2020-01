Reposta circulação na estrada nacional 120

A circulação de pessoas e bens, na estrada nacional 120, interdita desde as primeiras horas de Sábado, devido ao capotamento de um veículo longo de mercadoria contentorizado e articulado com carga, foi já retomada ao início desta tarde. De acordo com o Comando da Polícia Nacional na província do Huambo, que confirmou à ANGOP a reabertura do troço, os trabalhos duraram cerca de nove horas e foram efectuados por uma equipa multi-sectorial.

Acrescentou ainda que o camião foi removido para fora do tapete asfáltico, de modo a permitir a circulação segura de pessoas e mercadorias, na via que liga a região às províncias de Benguela, Cuanza-Sul e Luanda. Referiu ainda que o mesmo, que fazia a transportação de material de construção encontra-se no local do acidente, aguardando pela reposição das peças danificadas para que volte circular com segurança.

O capotamento deu-se na zona da Bonga, na comuna do Alto-Hama, município do Londuimbali, 97 quilómetros a Nordeste da capital do planalto central, causando a obstrução parcial dos dois sentidos (ascendente e descendente).

ANGOP