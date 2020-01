“Top Rádio Luanda” volta a falhar pelo segundo ano consecutivo

Embora não houvesse por parte da emissora adstrita ao Grupo Rádiodifusão Nacional de Angola (RNA) uma comunicação oficial do adiamento do concurso, o certo, conforme apurou este jornal, é que o concurso não foi realizado, por razões financeiras. Uma fonte ligada ao canal da “Kianda” referiu que as razões são “sobejamente” conhecidas, pois desde o ano passado e com o agudizar da crise que assola que no país não está a ser fácil realizar o concurso uma vez que não é nada fácil angariar patrocínios. “A Rádio Luanda tem dependência directa do Grupo RNA e esta direcção, por si só, não consegue, com os meios que canaliza, colocar quanto baste à realização do TOP, sendo que os custos que vão desde a concepção até à produção, logística, entre outros meios,não são baratos, ”, disse a fonte que não se quer identificar.

Entretanto, lamenta a não realização do concurso, uma vez que, pelo historial, tem estado a fidelizar não só os ouvintes que votam no trabalho dos artistas, como exige uma maior responsabilidade por parte dos criadores em colocar um produto final com qualidade e atractivo. “No final de contas, os ouvintes ficam sem esse produto que já é uma marca da Rádio Luanda, onde damos a conhecer além das músicas os profissionais do canal. Fidelizamos um grande público e de facto quando chega esta fase os músicos e os ouvintes estão ansiosos por conhecer os melhores da rádio líder de audiências na capital”, acrescentou.

A fonte que temos vindo a citar lembrou que a realização do TOP Rádio Luanda passou a ser associada aos festejos da cidade, de modo a não colidir com o “TOP dos Mais Queridos”, que é realizado anualmente sob a égide do canal principal. “A Rádio é Luanda e faz todo o sentido, que as celebrações da capital lhe estejam associadas. A efeméride acontece a 25 de Janeiro e o TOP era regularmente realizado nesse dia, como um brinde à cidade, aos ouvintes e aos músicos, que, acima de tudo, são peças fundamentais para o seu êxito ”, apontou.

Reações

Nas redes sociais, o tema foi também levantado por internautas, lamentando o falhanço uma vez mais do TOP, por terem emergido novos talentos e novas músicas que teriam provavelmente sido reconhecidas pelo seu trabalho com um galardão. Em outros posts pode-se ler que este é um indicativo para o “sumiço” de uma vez por todas, da cena cultural luandense, porque acredita-se que havendo vontade era bem possível que se realizasse o concurso pela máquina publicitária que a Rádio Luanda dispõe no canal.

O TOP

O Top Rádio Luanda é um concurso musical que visa premiar várias categorias de música e os cantores da preferência dos ouvintes da emissora, no sentido de se reconhecer, valorizar e divulgar mais as canções e os intérpretes nacionais. Refira-se que o músico Filho do Zua foi o mais premiado da última edição do TOP Rádio Ludnda (19ª), em 2018, tendo vencido em duas actegorias, das 18 em disputa, designadamente, “Voz Masculina Revelação” e “Kizomba do Ano” (A saia dela), respectivamente.

Filho