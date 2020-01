Adalberto Costa Júnior entra no Conselho da República

O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, foi designado hoje, pelo Presidente da República, João Lourenço, membro do Conselho da República, substituindo, assim, o antigo líder da formação política, Isaias Samakuva.

O decreto que designou Adalberto Costa Júnior para a função de conselheiro de João Lourenço foi assinado nesta Terça-feira, segundo uma nota de imprensa da Casa Civil do Presidenteda Republica a que o OPAÍS teve acesso.

O referido decreto esclarece que a designação resulta da necessidade de se adequar a composição do Conselho da República, tendo em conta as alterações verificadas na presidência do partido UNITA.

A designação de Adalberto Costa Júnior para aquele importante órgão de consulta do Presidente da Republica acontece dois meses depois de ter sido eleito presidente do seu partido na sequência do XIII Congresso ordinário do partido.

A entrada de Adalberto da Costa Júnior no Conselho da República estava a ser aguardada por muitos segmentos da sociedade civil com grande expectativa, devido aos seus posicionamentos críticos em relação à governação do actual Executivo. Para muitos, caso continue com a mesma verticalidade, que apresenta nos seus posicionamentos públicos, Adalberto poderá vir a ser um elemento importante nas decisões a serem tomadas pelo Presidente da República, João Lourenço, nos mais diversos domínios da vida social, política e económica do país.