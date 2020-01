Estudantes de tecnologias convidados para programa anual “SEEDS FOr THE FUTUrE” 2020 na China

A iniciativa designada “Seeds for the Future”, resulta do programa global de responsabilidade corporativa da Huawei em parceria com a UNITEL no âmbito do seu compromisso com a formação e desenvolvimento de jovens talentos angolanos. A iniciativa que vai já na sua segunda edição, vai oferecer a oportunidade a 10 estudantes, à semelhança de 2019, para uma experiência de imersão cultural e de introdução ao mandarim em Pequim, bem como uma visita ao campus da Huawei, em Shenzhen. Na visita, que acontece de 23 de Março a 03 de Abril, os estudantes irão experimentar o ambiente de trabalho de uma “gigante” empresa na área das tecnologias de informação e comunicação.

Os mesmos estudantes terão oportunidade de interagir com os profissionais da Huawei na sua sede, visitar os laboratórios de investigação e desenvolvimento, assistir à demonstração de várias soluções inovadoras, tais como 5G, LTE, Internet das Coisas (IoT) e computação em nuvem, e ver de perto as competências necessárias para o sucesso na área das TICs num ambiente multicultural, inovador e criativo. “Este programa reflecte o nosso contínuo compromisso com a sociedade angolana. Acreditamos que estamos a contribuir para o desenvolvimento das TIC em Angola, sendo esta uma oportunidade única para enriquecer o curriculum e expertise destes estudantes num contexto real e de forte dinâmica.

O programa reflecte ainda a parceria forte entre a UNITEL e as instituições de ensino superior em Angola,” disse Eunice de Carvalho, diretora-geral adjunta da UNITEL para Assuntos Corporativos. São elegíveis para o programa estudantes de todo o país, com menos de 30 anos de idade, que estejam matriculados no terceiro ano ou acima, em universidades ou institutos superiores acreditados pelo Governo de Angola nas áreas de Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações, Engenharia de Informática, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Electromecânica, Ciências da Computação, Engenharia de Redes, Informática de Gestão, Engenharia Mecatrónica e Engenharia Electrónica.

Como pré-condição para ter acesso a esta iniciativa, os estudantes devem ter uma média anual de 14 valores, fluência na língua inglesa, e passaporte válido. Mais informação sobre o programa, incluindo o formulário de candidatura, os interessados devem acessar o site da UNITEL, www.unitel.ao. O formulário de candidatura, acompanhado de cópia do Bilhete de Identidade, cópia do Passaporte e Declaração de Notas do ano escolar 2019 deve ser submetido via correio electrónico para [email protected] unitel.co.ao. De periodicidade anual, o programa “Seeds for the Future” pretende apoiar e promover o mérito e a excelência dos estudantes angolanos, reconhecendo os melhores que hoje frequentam as universidades do país.