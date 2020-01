PR exonera governador a quem não deu posse

“Tendo-se constatado, após a nomeação, existirem situações que estão a ser tratadas pelas entidades competentes e que desaconselham a posse, é exonerado Sérgio Leonardo Vaz, do cargo de Governador da Província do Cunene, para o qual havia sido nomeado através do Decreto Presidencial nº 6/20 de 21 de Janeiro”. É assim que se anuncia que o quase governador afinal não mais será governador do Cunene.

A nota de imprensa da Casa Civil do Presidente da república não especifica as “situações que estão a ser tratadas pelas entidades competentes”, mas faz referência a um outro decreto em que o Presidente da República, João Lourenço, “indicou Gerdina Ulipame Didalewa para ocupar o cargo de Governadora da Província do Cunene”. Entretanto, o Cunene não é a única província com mexidas na sua governação, no Namibe, o Presidente exonerou José Chindongo António, do cargo de vice-governador para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas e Josefa Joana Rebeca, do cargo de vice-governadora para o Sector Político, Social e Económico.

Estes foram substituídos por Carla Maísa Pereira Tavares, para o cargo de vice-governadora da província do Namibe para o Sector Político, Social e Económico e Ema Samali Henriques da Silva Guimarães, para o cargo de vice-governadora da para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas Por im, para ocupar o cargo deixado vago pelo agora ministro da Economia Sérgio Santos, João Lourenço indicou Mário Augusto Caetano João para o cargo de Secretário de Estado para a Economia.