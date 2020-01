Tiago Dias, o antigo vicegovernador do BNA que será ouvido hoje no Caso 500 milhões

Tiago Dias, como é tratado, ingressou no BNA em 1997, como economista no Departamento de Estudos e Estatística, depois de ter regressado de França, onde fez a licenciatura em Ciências Económicas, opção Sistemas Produtivos e Comércio Internacional, e o mestrado na mesma área, mas tendo como opção Terceiro Mundo. Cerca de três anos depois ascendeu a chefe da divisão de Estudos do referido departamento, função que desempenhou por cinco anos. A partir daí começou uma escalada que o levou a um lugar no top da hierarquia do banco central, tendo antes sido subdirector do Departamento de Estudos e Estatística (durante seis anos), director do Departamento de Estudos e Estatística (durante um ano) e director do Departamento de Estatística (durante cinco anos). Em 2016, com a entrada do jurista Valter Filipe na direcção do BNA, foi catapultado a vice-governador.

É justamente nessa condição que deverá comparecer hoje no Tribunal Supremo a fim de contribuir para a descoberta da verdade material em torno de uma transferência bancária de 500 milhões de dólares da conta dessa instituição, domiciliada no banco Standard Chartered de Londres, para a conta da empresa Perfectbit domiciliada no banco HSBC, também em Londres. Além do ex-governador, este processo tem como arguidos António Samalia Bule Manuel (antigo director do Departamento de Operação do BNA), José Filomeno de Sousa dos Santos “Zenu” (ex-presidente do Conselho de Administração do Fundo Soberano de Angola) e Jorge Gaudens Pontes Sebastião (empresário). Zenu e o seu amigo de longa data Jorge Gaudens estão a ser julgados pelos crimes de burla por defraudação, branqueamento de capitais e tráfico de influência. Ao passo que António Samalia Bule e Walter Filipe pelos crimes de burla por defraudação, branqueamento de capitais e peculato.

Factos a esclarecer com o declarante

Conforme noticiou OPAÍS na edição de Sexta-feira última, Tiago Dias tornou-se uma das peças fundamentais para a descoberta da verdade material neste caso por ter emitido, a 10 de Agosto de 2017, um parecer desfavorável a contratação da empresa Mais Financial Services, com a qual o BNA havia celebrado dois contratos orçados em milhares de dólares e euros.

O primeiro, denominado de Contrato de Consultoria TécnicoFinanceira, foi rubricado pelo antigo homem forte do banco central, Valter Filipe, e Jorge Gaudens Pontes Sebastião, proprietário da aludida empresa, a 3 de Julho de 2017. Neste contrato, a Mais Financial Services comprometia-se a elaborar um estudo sobre a economia angolana e sobre as medidas monetárias a adoptar pelo BNA, nomeadamente a constituição de um Fundo de Reserva Estratégica de Divisas para o mesmo e um Fundo de Investimento Privado de Gestão de Activos para a promoção de projectos de investimentos públicos, de acordo com a acusação. Em contrapartida, o BNA pagaria 16 milhões e 200 mil euros, pelo primeiro, e 33 milhões e 500 mil euros pelo segundo.

Nesta conformidade, no mesmo dia em que assinaram o contrato, a Mais Financial Services emitiu duas facturas, com os números 2017MFS/01 e 02, sendo uma com o valor de 2 milhões e 430 mil euros e a outra com o valor de 5 milhões e 25 mil euros. Posteriormente, a 27 de Julho do mesmo ano, emitiu outras duas facturas, uma com o valor de 5 milhões e 670 mil euros e a outra com o valor de 11 milhões e 725 mil euros.