China informa sobre novos sintomas do coronavírus e como ele se transmite

Autoridade médica chinesa revela que o coronavírus pode transmitir-se pelo ar, assim como através do toque, enquanto os infectados podem apresentar diferentes sintomas.

“Todos devem usar máscara e evitar contacto muito próximo. O vírus pode ser transmitido através do toque, se coçar os olhos com as mãos que já têm o vírus”, declarou Li Xinwang, membro de um grupo de especialistas da Comissão Nacional de Saúde da China. Ultimamente, o coronavírus 2019-nCoV tem apresentado uma forma menos agressiva, sendo que alguns infectados não apresentaram inflamação dos pulmões, tendo somente febre não muito alta e tosse seca inconstante.

Contudo, segundo Xinwang, os portadores do vírus podem apresentar sintomas diferentes, conforme a etapa de desenvolvimento da infecção no corpo humano. “No primeiro estádio, o infectado apresenta febre, fraqueza e tosse seca. Já os doentes mais avançados podem sofrer dificuldade para respirar, podendo levar à insuficiência de oxigênio, sendo que o estado pode piorar caso haja outras doenças”, afirmou Xinwang. Algumas pessoas não apresentam febre, podendo ter tosse seca ou fraqueza. De qualquer forma, segundo o especialista, tais pessoas podem transmitir o vírus, o que dificulta, ainda mais, o trabalho de prevenção.

Outros sintomas

Anteriormente, problemas nos sistemas digestivo e nervoso também foram classificados como sintomas do coronavírus, o que poderia levar a uma “contaminação invisível” de outras pessoas, enquanto que estabelecer o diagnóstico correcto seria uma tarefa difícil para os médicos. O coronavírus, que já tirou a vida de mais de 100 pessoas na China, tem colocado em alerta autoridades sanitárias no mundo todo. Além do gigante asiático, a Tailândia, Austrália, Singapura, França, Malásia, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Estados Unidos, Vietname e Nepal confirmaram a presença do vírus.