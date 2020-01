Mário Soares lamenta desistência do Ferrovia do Huambo na Taça de Angola

O técnico do Desportivo da Huíla, Mário Soares, lamentou a desistência do Ferrovia do Huambo na Taça de Angola.

Em declarações à imprensa, Mário Soares disse que perde o futebol e assim não se está a fazer uma época com regularidade. Para o treinador dos huilanos, é desgastante preparar o desafio e depois o adversário não aparecer para jogar. No Estádio dos Kuricutelas, na cidade do Huambo, as duas formações mediriam forças para a primeira mão dos oitavos- de-final da Taça de Angola.

No terreno, os donos de casa alegaram falta de condições logísticas para receberem a formação da Huíla. Por isso, o Desportivo da Huíla regressa ao seu reduto com a vitória, por falta de comparência, na bagagem. Assim, espera pelos adversários que ainda estão em prova e adivinha-se que será uma fase mais difícil, pois os grandes já estão prova. No Girabola 2019/2020, o Desportivo da Huíla ocupa a sexta posição com 24 pontos.