No avião abatido no Afeganistão estaria o oficial responsável por ataque contra Soleimani

Na Terça-feira (28), a agência de notícias iraniana Mehr, citando fontes na inteligência russa, afirmou que o oficial da Agência Central de Inteligência (CIA) dos EUA, Michael D’Andrea, morreu em resultado da queda de um avião militar estadunidense no Afeganistão. De acordo com a mídia, ele supervisionou o ataque contra o general iraniano Qassem Soleimani, que foi morto em 3 de Janeiro.

Nesta Segunda-feira (27), um avião militar dos EUA caiu no Leste do Afeganistão. Segundo as Forças Armadas dos EUA, um Bombardier E-11A de vigilância da Força Aérea dos EUA caiu na província de Ghazni e uma investigação sobre o incidente está em andamento. O general Soleimani foi morto em meio à disputa sobre um ataque de manifestantes, no Ano Novo, contra a Embaixada dos EUA no Iraque.

O assassinato deu início a uma nova escalada de tensões entre o Irão e os EUA, com Teerão a lançar um ataque de mísseis contra bases militares usadas pelos EUA, ferindo 11 militares. Ambos os lados, porém, indicaram que nenhum confronto militar está em curso.