Selecção de futsal estreia-se com Moçambique em Laâyoune

A Selecção Nacional sénior masculina de futebol salão faz hoje a sua estreia no Campeonato Africano que decorre na cidade de Laâyoune, em Marrocos. Os angolanos, orientados por Benvindo Inácio, medem forças com Moçambique, no grupo B, às 21:00. Nesta partida, os pupilos de Benvindo Inácio só pensam na vitória, mas admitem que o país banhado pelo Oceano índico tem argumentos. Por esta razão, o técnico estuda as fraquezes dos moçambicanos para não ser surpreendido no terreno de jogo quando rolar a bola.

A Selecção Nacional, próximo ou à distância, conhece o futebol salão moçambicano, uma vez que já cruzaram em vários torneios internacionais. Por conta disto, antes de partir para o palco da competição, o treinador adiantou que conhece os adversários em prova. “Vamos confiantes para Marrocos. Os adversários também estão atentos aos angolanos”, adiantou Benvindo Inácio, antes da partida. Além de Moçambique, a Líbia e o Egipto também são adversários de Angola, este último é o país com história nesta modalidade.

Os egípcios já conquistaram três troféus, isto é, em 1996, 2000 e em 2004, ano em que se afirmaram no futebol salão. Chico e Neblú (guarda-redes), Leo, Edilau, Man Tó e Mano Sele (fixos) , Caluanda, Prado, Jó, Osna, Nonó, Nuno, Dias e Bebucho (alas) são os atletas convocados por Benvindo Inácio. Ontem, no grupo A, a Guiné Equatorial e as Ilhas Maurícias mediram forças, às 17:30. Três horas depois, o país anfitrião e campeão em título defrontou a Líbia, país que conquistou o Africano em 2008.