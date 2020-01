Angonabeiro aumenta portefólio de produtos

Com o objectivo de aumentar o volume de negócio, a Angonabeiro, acrescentou recentemente novas marcas no seu portefólio através de duas novas parcerias comerciais com as empresas Lusiteca e Ramirez.

A Lusiteca é uma empresa portuguesa que tem apostado em inovação de produtos e consolidação nos mercados externos. A marca Gorila, é o pilar comercial da empresa, juntamente com Penha e constituem o portefólio de produtos que a empresa disponibiliza.

Segundo José Carlos Beato, Director Geral da Angonabeiro “Além de distribuidores em regime de exclusividade destas marcas, vamos criar uma parceria continua e construir relação comercial sustentável”, afirmou.

Quando questionado sobre a parceria com a empresa Ramirez, o Director Geral da Angonabeiro afirmou que “Esta parceria com a empresa Ramirez que detém a marca Magalhães, vai potenciar o crescimento do negócio Angonabeiro através do alargamento à nova categoria de conservas de peixe e reforçar relações com o canal retalho e horeca”

SOBRE A ANGONABEIRO:

A Angonabeiro é a empresa do Grupo Nabeiro que, desde o ano 2000, actua no mercado Angolano na área do comércio e da indústria. O Grupo Nabeiro e a Delta Cafés mantêm uma forte e antiga ligação com Angola, que remonta à época em que o país ocupava já um lugar de relevo na produção mundial de café. Em finais dos anos 90, a Delta Cafés foi convidada pelo Governo de Angola para colaborar na reabilitação e reactivação de uma antiga unidade industrial, com o objectivo de relançar a marca de café Ginga, com produção de café 100% Angolano.

Hoje em dia a Angonabeiro é uma empresa um vasto portefólio de marcas próprias e representadas estando em presente nas categorias de: Café (Ginga, Delta Cafés e Delta Q), Chá (Deltea, Tetley e Bom Tea), Açúcar (Delta Cafés), Vinhos (Adega Mayor e Bastardô!) Azeite (Adega Mayor, Qampo e Serrata), Leite (Puro), Água (Vimeiro e Preciosa), Massas (Marimba), Bolachas e Tostas (Dan Cake, Aliança e Vieira de Castro), Azeitonas, Pickles e Tremoços (Qampo), Pastilhas e Rebuçados (Gorila e Penha), Conservas de Peixe (Magalhães/Ramirez).