Carta do leitor:Angola em grande

Caro director, Eu sou um entusiasta do futsal, por ser um jogo em que há sempre golos e por isso mais emotivo. Também porque é mais rápido do que o futebol onze. E ainda porque, do meu ponto de vista, exige mais disponibilidade física dos seus praticantes. Eu gosto, é o meu desporto favorito. E é por isso que escrevo. Estou a escrever enquanto ainda está quente a vitória de Angola no jogo contra Moçambique, por 7 a 4. Onze golos num só jogo. Angola esteve muito bem, boa estreia, Se continuarmos assim, certamente que a selecção dará alegrias ao povo, que muito merece. Estou mesmo entusiasmado, embora saiba que Moçambique não é a selecção mais forte de África, mesmo assim, sabe bem abrir este CAN de Marrocos com uma vitória tão gorda. Viva Angola, os atletas estrearam- se em grande.