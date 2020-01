Carta do leitor: É muita gente no “movimento sem tecto”!

POR:Leonel João

Cordiais saudações, meus amigos e compatriotas do jornal OPAÍS. Escrevo para lamentar um pouco sobre as casas do Zango 5, embora o mundo e, agora, o nosso país estejam com as atenções viradas ao Coronavírus. Quanto a esta doença, vamos ter fé que não venha a se instalar no nosso país, aliás, dada a quantidade de problemas que temos, se não morremos até hoje é porque Deus mesmo também é angolano. Ora bem, a minha reclamação sobre o Zango 5 surge pelo facto de ter tomado conhecimento de que pelo menos até hoje (30 de Janeiro) um total de 115 mil candidaturas foram feitas e recebidas na Imogestin. Isto é, 115 mil cidadãos estão na luta por uma casa na centralidade do Zango 5 e lá tem apenas 2.390 casas disponíveis. Parece mentira, mas afinal tem mesmo muita gente no “movimento sem tecto”. Tem muita gente sem casa própria; que ainda vive na casa dos pais, vive na renda e quer sair deste sufoco. Este número de pessoas a apresentar as candidaturas demonstra isso. O Estado tem de se preocupar.