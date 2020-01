De Mãos Dadas, A China Superará O Novo Vírus Juntamente Com O Mundo

POR: Gong Tao

Como é de conhecimento do público angolano e do mundo, o surto do novo coronavírus na China, no início do ano 2020, tem causado graves repercussões à situação de saúde pública. Em consideração aos interesses do Povo, o Comité Permanente do Bureau Político do Comité Central do Partido Comunista da China convocou, no primeiro dia do Ano Novo Chinês, uma reunião urgente sobre a prevenção e o controlo do surto da pneumonia causada pelo novo coronavírus. Xi Jinping, secretário-geral do Comité Central do Partido, presidiu a reunião. A reunião decidiu estabelecer um grupo dirigente do Comité Central para supervisionar o trabalho e fez um estudo profundo de novos arranjos sobre temas relacionados, especialmente, ao tratamento dos pacientes. “A vida é de suprema importância. Quando há um surto epidémico é emitido um comando. É nossa responsabilidade preveni-lo e controlá-lo”, disse Xi, ordenando aos comités do Partido e aos governos de todos os níveis que tomem a prevenção e o controlo do novo coronavírus como a prioridade máxima do seu trabalho. Foram tomadas medidas mais rigorosas: *Wuhan, a capital da província de Hubei, que é a mais atingida pela epidemia, está em quarentena completa. A cidade está a construir dois hospitais especiais com capacidade para 2,000 camas em apenas 10 dias; *Em todo o território nacional, os pacientes estão em quarentena centralizada para tratamento;*6,000 médicos e enfermeiros provenientes de todo o país foram enviados para Hubei; *O feriado do Festival da Primavera será prolongado para frear o surto do novo coronavírus, permitindo que o isolamento e a desinfecção massivos tenham efeito; *O semestre da primavera 2020 para as escolas será adiado; E muito mais… Numa era de globalização, ninguém pode ficar alheio quando enfrenta um surto epidémico. A China acarinha e agradece a cooperação e atenção da comunidade internacional na batalha contra o novo coronavírus. A partir do primeiro momento, a China tem mostrado atitude aberta, transparente e responsável, e fornecido assistência, e facilitação aos estrangeiros, incluindo angolanos residentes na China para a prevenção epidémica. A 28 de Janeiro, o director-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedro Adhanom Ghebreyesus, teve uma audiência com o Presidente da China, Xi Jinping. A OMS elogia as medidas decisivas que o Governo chinês tomou e está confiante na capacidade chinesa de prevenção e controlo da epidemia. A OMS não recomenda a retirada dos cidadãos estrangeiros e pede à comunidade internacional a manter calma e não exagerar a situação. “Em 29 de Janeiro, tive uma reunião com a Sra. Sílvia Paula Lutucuta, ministra da Saúde de Angola, e chegámos ao pleno consenso de juntar esforços para lutar e controlar a epidemia do novo coronavírus. A minha Embaixada tomou boa nota da atitude séria e das medidas efectivas das autoridades de saúde pública e dos governos provinciais de Angola para lidar com o primeiro caso suspeito, e vamos cooperar intensamente para conter a epidemia. O povo chinês não teme nenhuma dificuldade. Temos capacidade, determinação e coragem para superar o surto epidémico rapidamente. Desde o combate contra epidemias na China -Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) em 2003 – ao combate a outros surtos no mundo, tais como o Ébola na África e Síndrome Respiratória do Médio Oriente, a China sempre assume as suas obrigações internacionais como uma nação responsável e mantém abertura, transparência, e colaboração. A epidemia é evitável, controlável e curável. De mãos dadas, a China superará o novo coronavírus juntamente com o mundo!