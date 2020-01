Dragan Jovic aborda jogo para cumprir calendário na Champions

O treinador do 1º de Agosto, Dragan Jovic, lança hoje, em conferência de imprensa, o jogo de amanhã frente ao Zamalek do Egipto, no Estádio 11 de Novembro, às 10:00.

Na partida a contar para a sexta e última jornada do grupo A da Liga dos Clubes Campeões, os militares, já sem hipóteses de chegar à outra fase, querem fechar com um triunfo. Por isso, o técnico deverá apostar numa equipa com um futebol mais lançado para o ataque. Assim, Ary Papel, Leonel e Mabululu serão as apostas do técnico da formação militar no terreno de jogo. Aliás, os militares partem moralizados. Na Quarta-feira venceram, por uma bola sem resposta, o Juventude de Saurimo, para a primeira mão dos oitavos-de-final da Taça de Angola.

Por sua vez, o técnico do Zamalek do Egipto, Patrice Carteron, disse que o objectivo da sua equipa é vencer o campeão angolano, o 1º de Agosto. “Queremos vencer a partida e, naturalmente, Tedros Ghebreyesus conquistar o primeiro lugar com 11 pontos, em caso de derrota do TP Mazembe diante do Zesco United da Zâmbia”, disse. O TP Mazembe da RD Congo comanda o grupo com 11 pontos, seguido do Zamalek com oito. Na terceira posição está a equipa angolana do 1º de Agosto, com três pontos, os mesmos que o Zesco United da Zâmbia, no quarto e último lugar.

Petro reconhece palco O Petro de Luanda reconhece hoje o palco do jogo de amanhã frente ao USM da Argélia, no grupo C, às 14:00.