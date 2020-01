Editorial: Fé no negativo

O único caso de suspeita de infecção pelo Coronavírus está internado na clínica Girassol, de referência em Angola. Mas este facto também levanta inquietações. Será que este foi o primeiro hospital procurado pelo doente? Como se sabe, a clínica Girassol não está ao alcance, em termos de preços, da esmagadora maioria dos angolanos. Entram pessoas em Angola por terra, mar e ar, há fronteiras terrestres a mais de mil quilómetros de Luanda, por onde também entram pessoas, mas o Estado ainda não disse se tem capacidade de resposta em todo o país. A Girassol sozinha não pode nem com os ricos, aliás, as amostras de material colhido deste doente tiveram de ser enviadas para a África do Sul. Imaginando que dessem positivo e que ele tivesse tido contacto com mais trinta pessoas e estas com outras, como seria? Há que ter fé em que o resultado seja negativo.