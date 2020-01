Petro e Interclube centralizam atenções

O Petro de Luanda e o Interclube centralizam as atenções, hoje, do Campeonato Nacional sénior masculino de basquetebol, no Pavilhão Principal da Cidadela Desportiva, às 18:00.

O desafio, que opõe o líder tricolor com 25 pontos e o segundo com 24, é referente à última jornada da segunda volta. Depois de perder por 87-91 na primeira volta frente aos polícias, a equipa petrolífera encara este desafio com o sentimento de desforra.

Outras partidas

A Marinha de Guerra visita a Lusíada, no Pavilhão 28 Fevereiro, às 15:00. O 1º de Agosto defronta o Desportivo Kwanza no Pavilhão Victorino Cunha. O Vila Clotide joga com o ASA, no Pavilhão 28 de Fevereiro, 17:30.