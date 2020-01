Selecção de futsal próximo das meias-finais no Africano

A Selecção Nacional sénior masculina de futebol salão (futsal) pode garantir hoje o passe para as meias-finais, quando defrontar o Egipto, campeão em título, em jogo referente à segunda jornada do grupo B do Africano, às 17:00. No piso do Pavilhão Arena Hizam Hall, na cidade de Laâyoune, Marrocos, o combinado angolano vai tentar repetir a proeza da ronda inaugural. Alías, o objectivo é surpreender o campeão em título no palco da competição em solo marroquino.

Para concretizar esta pretensão, Mano Celé e companheiros são obrigados a buscar inspiração no triunfo (7-4) na primeira ronda. Mas, é ponto assente que o Egipto tem jogadores com muita qualidade técnica e um posicionamento táctico acima da média. Por este motivo, o seleccionador nacional, Benvindo Inácio, adianta que a equipa está a preparada para defrontar os egípcios. “ Vamos entrar preparados para surpreender os egípcios e fazermos o nosso melhor”, refere o técnico angolano.

Moçambique defronta Guiné

A selecção de Moçambique defronta hoje a Guiné Bissau, em jogo de encerramento do grupo B, às 21:00. Nesta partida, a equipa que cometer mais erros arrisca-se a perder, por isso, os moçambicanos entram para contrariar, aliás perderam com Angola. Na série A, o Marrocos, anfitrião, joga diante das Ilhas Maurícias, ao passo que a Líbia mede forças com a Guiné Equatorial, às 21:00.