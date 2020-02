1º de Agosto e Petro de Luanda jogam honra na Liga dos Campeões

O 1º de Agosto joga hoje consolação frente ao Zamalek do Egipto, no Estádio 11 de Novembro, em jogo referente à última jornada do grupo A da Liga dos Campeões Africanos de futebol, às 14:00.

Sem qualquer possibilidade para chegar à outra fase, a equipa do RI-20, última com três pontos, vai procurar vencer para fugir da “lanterna vermelha” de modo a dignificar o futebol angolano.

O treinador-adjunto dos militares, Ivo Traça, garantiu que o grupo está moralizado na conquista dos três pontos. Por este motivo, Ivo Traça revelou que foram convocados os jogadores que garantem confiança à equipa técnica. Mesmo a jogar fora do seu reduto, os egipçíos do Zamalek, que já estão apurados à outra fase, acreditam na vitória para terminarem esta fase na liderança com 11 pontos.

Petro ambiciona vitória

Os comandados de António Cosano ambicionam esta tarde a vitória diante do USM da Argélia, em jogo referente à última ronda do grupo C da Liga dos Campeões, às 14:00. Os tricolores, sem hipoteses para carimbarem o passe aos “quartos”, tentam surpreender os argelinos, que são os últimos com dois pontos.