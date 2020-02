Angola perde e adia qualificação para as “meias” no Africano

A Selecção Nacional sénior masculina de futebol salão (futsal) adiou ontem o passe para as meias-finais, após perder, por 0-3, frente ao Egipto, em jogo referente à segunda jornada do grupo B do Africano, prova que decorre no Reino de Marrocos. Com este resultado, o cinco angolano mantém-se na segunda posição com três pontos, ao passo que os faraós assumem a liderança e garantem o apuramento para a outra fase.

Para chegar às “meias”, Angola é obrigada a vencer, no Domingo, a Guiné Conacri. Os comandados de Benvindo Inácio entraram algo apático no piso do Pavilhão Laâyoune, porque o adversário conseguiu anular o craque angolano Mano Celé.Por este motivo, o combinado angolano foi para os balneários, ou seja, ao intervalo a perder por duas bolas sem resposta.

No reatamento do embate, a equipa técnica fez várias substituições com o objectivo de reduzir a desvantagem, quiçá empatar, mas, os faraós, tetra-campeões africanos, estiveram melhor e trocavam a bola nos três sectores com muita qualidade. Jó e Mano Celé, com jogadas individuais, tentaram furar o bloco defensivo dos egípcios, mas não tinham arte para violar a baliza do opositor para evitar a derrota.