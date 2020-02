Chanceler alemã visita Angola pela segunda vez

A chanceler alemã, Angela Merkel, visita Angola no dia 07 de Fevereiro de 2020, segundo uma nota da Embaixada deste país enviada a OPAÍS.

Nesta sua segunda visita ao nosso país, a Merkel terá um encontro com o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. No período da tarde inaugurará, em conjunto com o Presidente da República, o Fórum Económico Alemão-Angolano. Trata-se da segunda visita da Chanceler a Angola. Em 2011 foi acordada uma parceria abrangente entre os dois países. A visita, segundo a nota, tenciona aprofundar as relações entre a República Federal da Alemanha e a República de Angola.

A Chanceler Federal virá acompanhada por uma delegação empresarial. Antes, ela visitará a República da África do Sul. O Presidente da República e a Angel Markel encontraram- se pela última vez em Nova York em Setembro de 2019. Angel Merkel e João Lourenço inaugurarão em conjunto o Fórum Econômico para empresários angolanos e alemães.

Durante a sua estadia em Luanda, a chanceler visitará o Museu de Antropologia em Luanda, que iniciou uma cooperação com o Goethe-Institut Angola e a Fundação do Património Cultural da Prússia. Merkel visitará também uma empresa alemã em Luanda e encontrar-se-á com angolanos que estudaram na Alemanha.