China prolonga feriado nas regiões severamente atingidas pelo coronavírus

Uma reunião do grupo líder do Comité Central do Partido Comunista da China sobre a prevenção e controlo do novo coronavírus concordou que Hubei possa estender o feriado “de forma apropriada”. As pessoas em Hubei, cujos locais de trabalho estão fora da província, também receberam um feriado prolongado e terão que permanecer no local.

A reunião foi presidida pelo primeiro-ministro Li Keqiang, que também lidera o grupo. Para as regiões onde o número de novos casos confirmados está aumentando rapidamente ou onde existem grandes riscos, podem ser também adoptadas medidas necessárias como adiar as datas de início dos negócios e da escola, após os devidos procedimentos legais, disse um comunicado divulgado após a reunião.

Observando que o feriado da Festa da Primavera está a terminar, a reunião destacou a importância de prevenção e controlo da epidemia entre viajantes de maneira ordenada. A reuniu pediu esforços para melhorar arranjos de transporte, facilitar prevenção e controlo da epidemia durante as viagens, e fortalecer medidas de prevenção e controlo para aqueles que entram em Hubei.

Para materiais médicos como vestuário de protecção, a produção e a distribuição devem ser melhor coordenadas ao nível nacional, e prioridade deve ser dada a garantir as necessidades de áreas chave, segundo a reunião. Wang Huning, membro do Comité Permanente do Bureau Político do Comité Central do PCC e o vice-chefe do grupo, participou na reunião.