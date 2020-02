Detido em Cabinda secretário Provincial da Geologia e Minas

O secretário provincial da Indústria e Geologia e Minas, Geraldo NDubo Paulo foi detido, na tarde desta Sexta-feira, pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), segundo a Angop. A detenção, segundo fontes junto da direcção do SIC contactadas esta manhã, sem avançarem as causas, foi a mando da Procuradoria-geral da República (PGR). NDubo Paulo, depois de pernoitar (Sexta-feira) nas instalações do SIC, foi, na manhã deste Sábado, transferido para uma das celas da Cadeia Civil, arredores da cidade onde permanecerá até ao final da instrução do processo que incorre junto da PGR. NDubo Paulo é um dos secretários provinciais mais antigos do governo da província de Cabinda, e já desempenhou as funções de secretário provincial do comércio hotelaria e turismo.