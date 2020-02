Kotingo apresenta “Não Nasci Assim” no Club S

“Não Nasci Assim” é a designação do espectáculo humorístico de Kotingo a realizar-se a 6 deste mês no Club S, em Luanda. O show visa celebrar a data do seu aniversário, marcar o início do ano de 2020, a sua nova imagem e os novos conteúdos para o público com formato de Stand up Comedy. Neste espectáculo, Kotingo pretende anunciar a sua nova tournée nacional e internacional. Para dar maior sustentação ao evento, escolheu o cantor C4 Pedro, pelo seu jeito peculiar de ser e juntos proporcionarem uma noite memorável aos fãs.

”Escolhi C4 Pedro para brindarmos aos fãs com momentos ímpares. Ele tem um sentido de humor elevado que por vezes me faz pensar que ele também devia ser humorista nos tempos livres”, acrescentou. Neste evento, com duração de 1 hora e 30, o humorista ambiciona levar aos convidados, uma boa dose de humor. “Não vou revelar o que vou falar neste show, mas como os fãs têm visto no meu canal do YouTube vão rir muito e aprender também alguma coisa. Rir sem precisar fingir”.

Depois de Luanda, Kotingo vai festejar também o seu 37 º aniversário na sua terra natal, Benguela, a 8 deste mês. A actividade contará com as impressões digitais de Mauro Tuga, estando os ingressos disponíveis paras as áreas VIP e acesso normal.