MAT quer maior intervenção nos municípios

Adão de Almeida fez esse pedido na cerimónia de apresentação da nova governadora provincial do Cunene, Gerdina Ulipamue Didalelwa, em substituição de Vigilio Tyova, que esteve no cargo durante um ano e quatro meses. O governante disse estarem em curso no país reformas importantes nos domínios da administração pública e local, que convergem para a promoção, crescimento e desenvolvimento dos municípios. O ministro exortou para um maior acompanhamento pelos governos provinciais da execução do Plano Integrado de Desenvolvimento Rural e Combate à Pobreza e o Plano Integrado de Intervenção nos Municípios (PIIM), visando alcançar os melhores resultados.

“Esses dois instrumentos importantes vão permitir o reforço da actuação dos municípios e de governação de proximidade para a prestação de serviços junto dos cidadãos e resolver os problemas existentes nas comunidades “, afirmou. Adão de Almeida pediu ainda à nova governadora a pautar pela unidade, espírito de missão e firmeza, visando o progresso e desenvolvimento da província para o bem-estar de todos. Apelou à população a prestar apoio à nova governadora para que esta possa cabalmente cumprir com as orientações emanadas superiormente em prol dos habitantes da província. Por seu turno, o governador cessante, Virgílio Tyova, agradeceu o apoio prestado durante o exercício das suas funções no Cunene, que foi muito desafiante nos últimos 12 meses de seca severa na região, que afectou 880 mil e 172 pessoas e causou a morte de 30 mil cabeças de bovinos, caprinos e suínos.

Já a nova governadora do Cunene, Gerdina Ulipamue Didalelwa, disse que a unidade e harmonia será a bandeira de governação na província, pelo que comprometeuse trabalhar com todos na melhoria dos sectores da educação, saúde, infra-estruturas rodoviárias, energia, entre outros. Gerdina Ulipamue Didalelwa é a 7ª governadora da província do Cunene, depois de passarem em 1976-1979- Kundi Paihama, 19791981- Ary da Costa, 1981-2008- Pedro Mutinde, 2008-2016- António Didalelwa, 2016-2018- Kundi Paihama e 2018 a 2019- Vigílio Tyova.