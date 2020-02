Angola expõe fileira do diamante no indaba Mining 2020

Começa hoje ,dia 3, a feira de minas, Indaba 2020 Mining, que acontece na África do sul, cidade de Cabo.

Na feira, as empresas diamantiferas angolanos terão um Stand que vai mostrar o processo do diamante em diferentes etapas (prospecção, extracção, comercialização e lapidação), ao passo que no Stand Institucional a tônica serão as novas informações geológicas de que o pais dispõe à luz do Plano Nacional de Geologia (Planageo). O evento tem duração de três dias e Angola estará presente através do Ministério dos Recursos Minerais e Petróleo. Segundo uma fonte do MIREMPT, a intenção de participar na exposição internacional é sempre buscar parcerias, sobretudo levar o nome de Angola às grandes multinacionais.

“Vamos mostrar as novas facilidades concedidas pelo Executivo angolano para facilitar o investimento mineiro e as informações sobre o Planageo ”, disse .A delegação angolana integra gestores e técnicos de instituições como MIREMPET, IGEO, ENDIAMA, SODIAM, Catoca, entre outras empresas do sub-sector mineiro angolano, sendo liderada pelo ministro Diamantino. O Indaba Mining é uma plataforma de intercâmbio de conhecimentos e busca de parcerias no ramo da mineração africana e acontece habitualmente e anualmente na primeira semana de Fevereiro.