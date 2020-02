Editorial: Afinal é fácil

Uma imagem foi posta a circular na internet que espelha a forma como o Governo deve comunicar: simples e eficaz. Trata-se de uma fotografia tirada na clínica Girassol que mostra um técnico médico ao lado do doente chinês agora curado que teve alta depois de se ter tornado no caso único, até agora, suspeito de contaminação pelo coronavírus. Foi uma boa imagem, tomara que tenha tido um empurrão institucional,. porque demonstraria inteligência da. Saude em termos de comunicação. Nada comunicaria melhor do que a imagem do chinês sorridente, feliz por ter alta e por por não estar contaminado pelo maldito vírus, mas o país está com ele feliz também. Porque o risco de contaminação cai para zero outra vez. Mas, se houve mão ministerial, fica claro como é fácil comunicar sem necessidade de um grande orçamento e como está comunicação pode ser eficaz. uma imagem só, com um sorriso, disse tudo, uma imagem foi capaz de sossegar um país inteiro. Bastou. E deve bastar para uma lição importante: é preciso comunicar de forma simples e eficaz.