Jovem de 26 anos espancada até à morte por suspeita de feitiçaria

Ao falar à Angop sobre o balanço operativo da corporação nos últimos sete dias, Nicolau Tuvecalela disse que o facto aconteceu quando os acusados foram a residência da vítima, à madrugada, suspeitando que a mesma fosse feiticeira e partiram para agressão física, desferindo vários golpes que a levou à morte.

Explicou que três dos quatro elementos acusados já se encontram detidos e o outro encontra- se em fuga, mas a Polícia continua a trabalhar para a sua localização e, caso se provar os factos, serem criminalmente responsabilizados. Os acusados têm entre 16 e 49 anos de idade. O porta-voz disse que no período em análise, no bairro Caxila II, em Ondjiva, uma mulher de 38 anos de idade foi morta por outra de 45 anos, já detida, durante um convívio.

As duas desentenderam-se e na briga a acusada desferiu um golpe com instrumento contundente não especificado. Nicolau Tuvecalela apelou à calma a população diante de um problema e não fazer justiça por mãos próprias. No mesmo período, o Comando da Policia Nacional no Cunene registou 43 crimes de natureza diversa, com a detenção de 31 cidadãos como presumíveis autores.