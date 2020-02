Pelo menos 20 mortos em debandada em culto na tanzânia

Centenas de pessoas lotaram um estádio na noite de Sábado na cidade de Moshi, perto das encostas do Monte Kilimanjaro, e se esmagaram enquanto corriam para serem ungidas com “óleo abençoado”. “Vinte pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas no incidente”, disse à Reuters por telefone o comissário distrital de Moshi, Kippi Warioba. Cinco dos mortos eram crianças, disse. “A debandada ocorreu quando os fiéis estavam a correr para serem ungidos com óleo abençoado”, disse Warioba.

O pastor Boniface Mwamposa tem atraído multidões, prometendo prosperidade e cura de doenças aos fiéis que seguem o que ele descreve como “óleo abençoado” durante os seus cultos na igreja. As autoridades temem que o número de mortos possa aumentar devido ao tamanho da multidão e às condições escuras quando o tumulto ocorreu. “O incidente ocorreu à noite e havia muitas pessoas, então existe a possibilidade de que mais vítimas possam surgir. Ainda estamos a avaliar a situação ”, afirmou Warioba.

A Tanzânia tem visto um aumento no número de pastores do “evangelho da prosperidade” nos últimos anos, que prometem tirar as pessoas da pobreza e realizar o que chamam de cura milagrosa. Milhares de pessoas no país, de 55 milhões de habitantes, migram para as igrejas pentecostais, cuja principal fonte de renda é o “dízimo”, os 10% ou mais da renda com a qual os fiéis devem contribuir.