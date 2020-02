PGR desmente negociação com Isabel dos Santos

A Procuradoria- Geral da Republica (PGR) desmentiu, ontem, as informações postas a circular que apontam que o órgão vem mantendo contacto de negociação com a empresária Isabel dos Santos no âmbito dos processos crimes que é acusada. Segundo uma nota daquele órgão de justiça, tornada pública, a PGR, enquanto autoridade responsável pela instrução preparatória dos processos-crime e fiscal da legalidade, continua a exercer o seu papel nos processos em curso contra a filha do ex- Presidente da República, Jose Eduardo dos Santos.

Neste sentido, a instituição esclarece que não há qualquer negociação em curso com a cidadã Isabel dos Santos ou seus representantes referentes aos processos (criminais e cíveis) que contra ela decorrem.

“Não há qualquer posicionamento, manifesto ou acto da Procuradoria-Geral da Republica a respeito de qualquer iniciativa de negociação com a cidadã Isabel dos Santos”, refere a nota. De frisar que, recentemente, a empresária e filha do ex- Presidente da República, Isabel dos Santos, foi constituída erguida e poderá vir a responder em tribunal pelos crimes económicos cometidos enquanto presidente do Conselho de Administração da petrolífera Sonangol.