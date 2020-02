Terceira quadripartida ‘liberta’ ruandeses e ugandeses em cada país

Os presidentes da República do Uganda, Yoweri Museveni, e do Rwanda, Paul Kagame, reiteraram ontem Domingo, 02, o compromisso de continuarem a manter o diálogo permanente entre os dois países, em busca do desenvolvimento, paz, boa vizinhança e, o restabelecimento da confiança mutua na região dos Grandes Lagos. Na cimeira, os quatro Chefes de Estados analisaram as relações económicas, políticas e culturais entres os povos da região em alguns progressos que tem sido registado para a pacificação e a estabilidade na região.

Apesar do Presidente de República de Angola, João Lourenço, na condição de anfitrião ter considerado progressos assinaláveis quanto a implementação do memorando de Luanda, os quatro Chefes de Estado decidiram priorizar alguns aspectos “importantes” no processo que começará pela libertação dos cidadãos nacionais, ruandeses e ugandeses, de cada país que estejam devidamente edificados. A agenda dos Presidentes decidiu igualmente que “as partes em conflitos deverão “abster-se de todo factor que possa criar a percepção de apoio, financiamento, treinamento e infiltração de forças desestabilizadoras no território do seu vizinho.

” A protecção e o respeito pelos direitos humanos dos cidadãos nacionais de cada parte também constam das premissas que Museveni e Kagame terão que fazer cumprir em seus países. Os chefes de Estado reconheceram e saudaram os esforços dos chefes de Estados da RDC, Félix Tshisekedi ,e o da República de Angola, João Lourenço, na busca de uma solução pacífica dentro dos espírito pan-africanista e integração regional. A próxima cimeira quadripartida terá lugar na cidade de Gatuma /Catuna, na fronteira entre Rwanda e Uganda, no próximo dia 21 de Fevereiro de 2020.

Acordos assinados entre Uganda e Ruanda

Um dos compromissos expresso neste memorando assinado em Luanda, em meados de Agosto, ressaltava a necessidade de existência de vontade política e de respeitar os acordos, colocando fim às acusações mútuas entre os dois países. Segundo o Presidente angolano, nesta mesma ocasião que culminou com assinatura dos acordos, o fim do problema residia na vontade política e que o memorando servisse como ponto de partida, assumindo o compromisso de respeitar aquilo que assinaram. “Mais importante do que assinar é honrar essa mesma assinatura”, sublinhou, naquela altura, João Lourenço.

Acusações recíprocas entre Rwanda e Uganda estão assentes em pretexto de um incidente fronteiriço que engendrou a morte de um ruandês e de um ugandês, em que o presidente do Rwanda, Paul Kagame, encerrou a fronteira entre os dois países, bloqueando a via comercial, imprescindível para a circulação de pessoas e bens na região. O Presidente Kagame acusou na altura o Presidente do Uganda, Yoweri Museveni, de colaborar com a oposição ruandesa e com os rebeldes hutus de querer desestabilizar o seu regime. Por seu lado, Museveni acusou Kagame de praticar actos de espionagem no Uganda e de matar os seus adversários políticos no território ugandês. A região dos Grandes Lagos é conhecida como uma zona de grandes tensões, cuja principal vítima tem sido a República Democrática do Congo, devido aos enormes recursos naturais que o país tem.