Wiliete surpreende Académica do lobito no Estádio do Buraco

O Wiliete de Benguela venceu, por uma bola sem resposta, ontem a Académica do Lobito, no Estádio do Buraco, em jogo referente à 18ª jornada do Girabola Zap, Campeonato Nacional. Com esta vitória, a estreiante equipa treinada por Agostinho Tramagal ascende à oitava posição com 22 pontos. Por sua vez, os estudantes mantêm-se no quinto posto com 25 pontos, os mesmos que tem o quinto classificado, Bravos do Maquis do Moxico.

Reagindo à vitória, o treinador do Wiliete, Agostinho Tramagal, disse que a sua equipa mereceu a conquista dos três pontos, porque sempre procurou o golo. “Os meus jogadores estão de parabéns pelo que fizeram. Não foi uma partida fácil”, reconheceu o técnico. Nas hostes dos estudantes da cidade portuária do Lobito, Águas da Silva, lamentou o primeiro desaire consentido em casa.

“Vamos começar agora a preparar o próximo encontro de modo a regressarmos às vitórias”, garantiu. Na cidade da Paz, o Bravos do Maquis do Moxico goleou, por 3-0, o Ferrovia do Huambo, no Estádio Mundunduleno. Com golo de Careca aos 67 minutos, o Recreativo da Caála venceu o Cuando Cubango na província do Bié.